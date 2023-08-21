Сегодня идут последние приготовления к предстоящему спортивному празднику

26 августа в Элисте состоится Фестиваль единоборств «MAZAN BATYR». В программе мероприятия семь видов борьбы: греко-римская, вольная, национальная, на поясах, самбо, дзюдо, грепплинг.

Зрители смогут понаблюдать за поединками сильнейших атлетов. Это Санал и Мингиян Семеновы, Дорджи Дораев, Цагана Гучинова, Мингиян Горяев и многие другие. А их соперниками выступят представители стран ближнего зарубежья, тоже именитые борцы.

Фото: Минспорта Калмыкии