Сегодня идут последние приготовления к предстоящему спортивному празднику
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26 августа в Элисте состоится Фестиваль единоборств «MAZAN BATYR». В программе мероприятия семь видов борьбы: греко-римская, вольная, национальная, на поясах, самбо, дзюдо, грепплинг.
Зрители смогут понаблюдать за поединками сильнейших атлетов. Это Санал и Мингиян Семеновы, Дорджи Дораев, Цагана Гучинова, Мингиян Горяев и многие другие. А их соперниками выступят представители стран ближнего зарубежья, тоже именитые борцы.
Фото: Минспорта Калмыкии