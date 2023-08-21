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25 августа, 12:19
НовостиСтроительство

В Элисте в эксплуатацию введен многоквартирный долгострой

В Элисте в эксплуатацию введен многоквартирный долгострой

Речь о доме 50 в 9 микрорайоне, застройщиком которого был Бетонинвест, не выполнивший в срок обязательства по строительству. Разрешить вопрос удалось благодаря совместным усилиям органов исполнительной власти республики, местного самоуправления, «Фонда развития территорий» и «Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Калмыкии».

При этом осуществлялся постоянный надзор прокуратуры республики.

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