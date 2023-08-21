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25 августа, 11:24
НовостиКультура

5 сентября в День национальной письменности в музее имени Пальмова состоится открытие выставки ойрат-монгольской каллиграфии

5 сентября в День национальной письменности в музее имени Пальмова состоится открытие выставки ойрат-монгольской каллиграфии
Об этом сообщил руководитель общественной организации «Общество друзей Монголии» Евгений Бембеев. Свои работы уже прислали каллиграфы из Внутренней Монголии, Китая, Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области. В этом году исполняется 375-лет со времени создания Тодо бичг. Ясное письмо - это культурный код калмыцкого народа. А вопросы сохранения и развития национальной письменности требуют особого внимания считает Евгений Бембеев.
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