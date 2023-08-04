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7 августа, 07:37
Новости

Сегодня и завтра в регионе ожидается сильная жара

Сегодня и завтра в регионе ожидается сильная жара

Специалисты рекомендуют избегать воздействия повышенной температуры. Носить светлую воздухопроницаемую одежду, головной убор. А калмыцкие спасатели предупреждают об опасности возникновения пожаров.

С начала пожароопасного сезона на территории республики зарегистрировано свыше шестисот пожаров. из них большая часть около пятисот связано с возгоранием сухой травы и мусора. В целях усиления мер пожарной безопасности на территории 5 районов республики введен особый противопожарный режим.

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