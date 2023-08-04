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7 августа, 08:25
НовостиСтроительство

В поселке Хулхута Яшкульского района благоустроили прилегающую территорию дома культуры

В поселке Хулхута Яшкульского района благоустроили прилегающую территорию дома культуры

Установили ограждение, уложили плитку, провели освещение, соорудили летнюю сцену и площадку для жителей. Работы провели по региональной программе «Инициативное бюджетирование». Напомню, в прошлом году в рамках нацпроекта «Культура» и региональной программы «Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия» провели капитальный ремонт и самого здания сельского дома культуры.

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Об этом нам сообщили в пресс-службе Яшкульского РМО.

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