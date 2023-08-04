В поселке Хулхута Яшкульского района благоустроили прилегающую территорию дома культуры

Установили ограждение, уложили плитку, провели освещение, соорудили летнюю сцену и площадку для жителей. Работы провели по региональной программе «Инициативное бюджетирование». Напомню, в прошлом году в рамках нацпроекта «Культура» и региональной программы «Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия» провели капитальный ремонт и самого здания сельского дома культуры.

Об этом нам сообщили в пресс-службе Яшкульского РМО.