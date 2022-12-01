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14 марта, 15:13
Новости

Одинокий тополь участвует в номинации "Место силы" крупной Всероссийской премии

Одинокий тополь участвует в номинации "Место силы" крупной Всероссийской премии

Он считается священным местом и занесен в национальный реестр самых возрастных деревьев России. А в 2015 году ему был присвоен статус памятника живой природы регионального значения. Отдать свой голос за памятник живой природы можно на сайте проекта "Маршрут построен". Опрос завершится в апреле.

После народного голосования компетентное жюри из представителей туристической отрасли, общественных организаций и деятелей культуры выберет победителей.

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