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6 июля, 18:28
Новости

Калмыцкую шерсть начали продавать на международной бирже

Калмыцкую шерсть начали продавать на международной бирже

А именно на белорусском универсальном товарном рынке. Теперь ее могут приобрести компании всего мира. Предпринимателям помог Центр поддержки экспорта Калмыкии. В ноябре прошлого года была организована встреча местных бизнесменов с представителями биржи. Коммерсанты ознакомились с нюансами торговли на этой площадке.

Ранее глава Калмыкии Бату Хасиков посетил дружественную республику и обсудил перспективные проекты, которые могли бы способствовать увеличению экспортного потенциала и привлечению инвестиций. Отметим, что это первые результаты взаимодействия АПК Калмыкии и Беларуси, сообщает Российская газета.

Фото: Центр поддержки экспорта Республики Калмыкия

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