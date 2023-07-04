Калмыцкую шерсть начали продавать на международной бирже

А именно на белорусском универсальном товарном рынке. Теперь ее могут приобрести компании всего мира. Предпринимателям помог Центр поддержки экспорта Калмыкии. В ноябре прошлого года была организована встреча местных бизнесменов с представителями биржи. Коммерсанты ознакомились с нюансами торговли на этой площадке.



Ранее глава Калмыкии Бату Хасиков посетил дружественную республику и обсудил перспективные проекты, которые могли бы способствовать увеличению экспортного потенциала и привлечению инвестиций. Отметим, что это первые результаты взаимодействия АПК Калмыкии и Беларуси, сообщает Российская газета.



Фото: Центр поддержки экспорта Республики Калмыкия