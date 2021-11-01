Сегодня День образования российского казначейства

Его история началась ровно 200 лет назад, когда был создан профильный государственный департамент. С того момента в России начал складываться механизм контроля финансов.

А калмыцкое ведомство в этом году отметило 25-летие. За это время удалось систематизировать работу в бюджетной сфере региона. Сотни счетов учреждений в разных банках с выведенными из системы средствами превратились в лицевые счета клиентов, где сосредоточены все финансовые потоки.

Во-вторых, кипы бумаг, представляемых в органы казначейства всеми участниками бюджетного процесса, через автоматизированную систему переведены в электронную форму. И сегодня это прочная опора государства, без которой страна функционировать не сможет.