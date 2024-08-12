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13 августа, 14:12
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Сегодня Глава Калмыкии Бату Хасиков в столице Бурятии приветствовал участников 2 Международного буддистского форума

Сегодня Глава Калмыкии Бату Хасиков в столице Бурятии приветствовал участников 2 Международного буддистского форума

На его полях более 600 делегатов из 15 стран обсуждают ключевые вопросы развития буддизма, философии и практики. В их числе и участники из Калмыкии. После церемонии открытия форума начали работу дискуссионные панели международной научной конференции «Буддизм в условиях изменяющегося мира».

Она посвящена буддологическим исследованиям в России и мире, а также взаимодействию науки и буддизма. Для представителей Калмыкии посещение Улан-Удинского форума имеет еще и практическое значение.

Так как уже в следующем году Элиста станет площадкой для решения актуальных проблем общества сквозь призму буддистскской философии.

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