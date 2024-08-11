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13 августа, 10:25
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Сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый в причинении тяжких телесных повреждений элистинцу

Сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый в причинении тяжких телесных повреждений элистинцу

В мае текущего года в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на 1 микрорайоне у многоквартирного дома в бессознательном состоянии, с телесными повреждениями лежит мужчина. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, карета скорой помощи.

Мужчина был госпитализирован в травмпункт больницы. Лицо, которое нанесло телесные повреждения, потерпевшему было неизвестно.

Следователем по факту причинения тяжкого вреда здоровью было возбуждено уголовное дело, инициирован комплекс мероприятий, направленных на установление виновных лиц.

В результате розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска и МВД Калмыкии личность подозреваемого в совершении преступления была установлена, а сам он задержан.

Им оказался 42-летний житель Октябрьского района, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения, следователем в рамках уголовного дела проводятся необходимые процессуальные мероприятия.

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