Сегодня футболисты любители со всей Калмыкии продолжают подготовку к открытому турниру на Кубок Героя России Баатра Гиндеева

Традиционно на нем собираются сильнейшие спортсмены республики. В прошлом году на поле вышли 10 команд из районов и Элисты. По итогам соревнований победителем стала команда "Уралан" из Цаган-нура, второе место заняла команда "Аршань Зельмень", третье – "Тюльпан" из Яшкуля.



Отметим, что мероприятие пройдет на стадионе "Юность" с 14 по 15 апреля. К участию приглашаются все желающие . Сообщается в официальном телеграм-канале Минспорта РК.