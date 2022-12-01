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12 апреля, 12:24
Новости

С 15 апреля жители Калмыкии могут внести свои предложения о включении общественных территорий в бюллетень для рейтингового голосования

С 15 апреля жители Калмыкии могут внести свои предложения о включении общественных территорий в бюллетень для рейтингового голосования

Речь идет о скверах, парках, стадионах, которые преобразятся в рамках программы "формирование комфортной городской среды". Но это произойдет в 2024 году. А жители Ики-Бурульского района задолго до начала реализации приоритетного проекта стали благоустраивать объекты за счет собственных средств.

На территории бывшего совхоза Красный Путиловец они сделали ограждение, подготовили волейбольную и баскетбольную площадки и футбольное поле. На все это было направлено более 100 тысяч рублей. А на средства, которые поступили по линии министерства финансов, соорудили для детей игровую зону.

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