Сегодня финалисты проекта «История в деталях» - школьники из Калмыкии посетят Музей Победы на Поклонной горе.

В рамках мероприятия ребята пройдут квест «Уроки истории» в экспозиции «Битва за Москву. Первая Победа», а также побывают на экскурсии по масштабному музейному пространству «Подвиг Народа». Ребята узнают о вкладе в Победу тружеников тыла – деятелей науки, медицины, культуры, рабочих, всех тех, кто самоотверженно трудился на благо страны в тяжелые годы Великой Отечественной войны.