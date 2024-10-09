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11 октября, 08:31
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Сегодня финалисты проекта «История в деталях» - школьники из Калмыкии посетят Музей Победы на Поклонной горе.

Сегодня финалисты проекта «История в деталях» - школьники из Калмыкии посетят Музей Победы на Поклонной горе.

В рамках мероприятия ребята пройдут квест «Уроки истории» в экспозиции «Битва за Москву. Первая Победа», а также побывают на экскурсии по масштабному музейному пространству «Подвиг Народа». Ребята узнают о вкладе в Победу тружеников тыла – деятелей науки, медицины, культуры, рабочих, всех тех, кто самоотверженно трудился на благо страны в тяжелые годы Великой Отечественной войны.

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