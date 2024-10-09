На Всероссийском физкультурно-спортивном фестивале инвалидов «СОЧИ-2024» успешно выступила команда из Калмыкии.

Этот фестиваль организован Всероссийским обществом инвалидов при поддержке Минтруда и Минспорта России. Более 400 спортсменов из 54 регионов страны приехали на традиционный фестиваль. Среди участников команд - победители региональных спартакиад и спортивных фестивалей, но также было много новичков.

Команду Калмыкии представляли воспитанники Республиканской спортивно-адаптивной школы Аранзал Болдырев, Владимир Матяев, Наран Катмашев и Наталия Сюкиева.

Соревнования проводились по семи дисциплинам, наши спортсмены вышли победителями в трех. Первое место по легкой атлетике занял Наран Катмашев, по настольному теннису второе место у Аранзала Болдырева и Наталия Сюкиева получила награду за второе место по шахматам.

Организаторы фестиваля отметили, что с каждым годом в стране растет число любителей физической культуры и активного образа жизни.

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК