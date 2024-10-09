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11 октября, 08:32
НовостиСобытиеКриминал

Житель Элисты задержан в Целинном районе по подозрению в незаконном хранении наркотических средств.

Житель Элисты задержан в Целинном районе по подозрению в незаконном хранении наркотических средств.

Полицейскими на месте задержания были изъяты предметы для изготовления запрещенных веществ, а также два свертка с веществом растительного происхождения со специфическим запахом. Установлено, что изъятой массой является наркотическое вещество «химка».

Элистинец пояснил, что ранее, находясь в степной местности, сорвал дикорастущую коноплю для личного употребления без цели сбыта.

Изъятые материалы направлены на экспертизу, по результатам которой следователем будет принято процессуальное решение.

Фото: МВД Калмыкия

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