В КалмГУ проходит музыкальный конкурс молодых исполнителей «Поющие факультеты"

Это ежегодное и традиционное мероприятие. В этом году - юбилейное. Конкурс уже успел завоевать любовь зрителей. Является уникальным в своем роде, ведь это единственный вокальный конкурс за всю историю Калмыкии, где конкурсанты объединены по принципу принадлежности к факультетам – то есть соревнуются не отдельные исполнители, а вокальные команды.

Проект объединил молодых людей, стремящихся своим творчеством, показать, что музыка может сплотить совершенно незнакомых людей, тех, кто до кастинга даже не был знаком. Конкурс будет проходить в 3 этапа. Заключительный состоится через две недели.