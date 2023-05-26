  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
29 мая, 08:27
Новости

В КалмГУ проходит музыкальный конкурс молодых исполнителей «Поющие факультеты"

В КалмГУ проходит музыкальный конкурс молодых исполнителей «Поющие факультеты"

Это ежегодное и традиционное мероприятие. В этом году - юбилейное. Конкурс уже успел завоевать любовь зрителей. Является уникальным в своем роде, ведь это единственный вокальный конкурс за всю историю Калмыкии, где конкурсанты объединены по принципу принадлежности к факультетам – то есть соревнуются не отдельные исполнители, а вокальные команды.

Проект объединил молодых людей, стремящихся своим творчеством, показать, что музыка может сплотить совершенно незнакомых людей, тех, кто до кастинга даже не был знаком. Конкурс будет проходить в 3 этапа. Заключительный состоится через две недели.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия