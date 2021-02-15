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5 марта, 16:28
НовостиБлаготворительностьCOVID-19Здравоохранение

Сегодня Элиста перенимает эстафету благодарности медикам

Сегодня Элиста перенимает эстафету благодарности медикам

Для  тех, кто, не выходя из «красной зоны», борется с опасной инфекцией, столичные артисты в канун Международного женского дня перед окнами Инфекционного госпиталя  на базе  «Республиканского центра специализированных видов медицинской помощи» организовали праздничный концерт. Врачи и медсестры, работающие здесь, порой,  неделями не могут покинуть госпиталь, увидеть родных и близких.  Своим искусством артисты решили создать праздничное  настроение и поднять боевой дух  медиков и пациентов

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