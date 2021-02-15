Сегодня Элиста перенимает эстафету благодарности медикам

Для тех, кто, не выходя из «красной зоны», борется с опасной инфекцией, столичные артисты в канун Международного женского дня перед окнами Инфекционного госпиталя на базе «Республиканского центра специализированных видов медицинской помощи» организовали праздничный концерт. Врачи и медсестры, работающие здесь, порой, неделями не могут покинуть госпиталь, увидеть родных и близких. Своим искусством артисты решили создать праздничное настроение и поднять боевой дух медиков и пациентов