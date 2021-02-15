На Элистинском ипподроме возобновляет свою работу «Республиканская спортивная школа по конному спорту»

Желающих обучиться верховой езде, историческом для нашего народа способе передвижения, всегда было много. Сейчас проходит набор в группы. Кроме того, в школе долгое время занимаются иппотерапией – одним из методов реабилитации для детей-инвалидов, посредством общения с лошадьми. И больше всего вернуться к конным прогулкам рады сами дети. Подробнее об уникальном методе лечения - в нашем материале.

Оксана Бармагнанова с дочкой Викой давно пользуется услугами инструкторов по иппотерапии. Из села Троицкое они уже пять лет ездят сюда на занятия. За годы терапии у Вики улучшилась осанка, девочка даже стала понемногу ходить. Кроме того, прогулка с лошадью приносит детям одно удовольствие.

Сама Вика в восторге от Болоха – коня тракенинской породы. Он – любимчик детей.

Этот метод лечения очень популярен в регионе. Среди тех, кто недавно узнал об иппотерапии Ольга Глушкова. Адаптивная езда выравнивает спину и полностью расслабляет тело. Что особенно актуально, учитывая диагноз ребёнка.

Занятия по адаптивной верховой езде проводят квалифицированные тренеры. Инструктор Ирина Юрина окончила специальные курсы в Москве, сейчас она аттестованный иппотерапевт-реабилитолог. Прикосновения к лошади открывают в детях новые возможности и навыки.

В планах у инструкторов – выезд на дополнительное обучение в Москву для освоения иппотерапии уже как лечебного спорта. И, возможно, уже через несколько лет в республике появятся первые спортсмены по адаптивному конному спорту.