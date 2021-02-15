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5 марта, 17:24
НовостиСпорт

На Элистинском ипподроме возобновляет свою работу «Республиканская спортивная школа по конному спорту»

На Элистинском ипподроме возобновляет свою работу «Республиканская спортивная школа по конному спорту»

Желающих обучиться верховой езде, историческом для нашего народа способе передвижения, всегда было много. Сейчас проходит набор в группы. Кроме того, в школе долгое время занимаются иппотерапией – одним из методов реабилитации для детей-инвалидов, посредством общения с лошадьми. И больше всего вернуться к конным прогулкам рады сами дети. Подробнее об уникальном методе лечения - в нашем материале.

Оксана Бармагнанова с дочкой Викой давно пользуется услугами инструкторов по иппотерапии. Из села Троицкое они уже пять лет ездят сюда на занятия. За годы терапии у Вики улучшилась осанка, девочка даже стала понемногу ходить. Кроме того, прогулка с лошадью приносит детям одно удовольствие.

Сама Вика в восторге от Болоха – коня тракенинской породы. Он – любимчик детей.
Этот метод лечения очень популярен в регионе. Среди тех, кто недавно узнал об иппотерапии Ольга Глушкова. Адаптивная езда выравнивает спину и полностью расслабляет тело. Что особенно актуально, учитывая диагноз ребёнка.

Занятия по адаптивной верховой езде проводят квалифицированные тренеры. Инструктор Ирина Юрина окончила специальные курсы в Москве, сейчас она аттестованный иппотерапевт-реабилитолог. Прикосновения к лошади открывают в детях новые возможности и навыки.

В планах у инструкторов – выезд на дополнительное обучение в Москву для освоения иппотерапии уже как лечебного спорта. И, возможно, уже через несколько лет в республике появятся первые спортсмены по адаптивному конному спорту.

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