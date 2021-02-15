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5 марта, 15:54
НовостиCOVID-19Здравоохранение

Почти год на передовой. Сегодня десятки медицинских работников получили награды за работу в период пандемии

Почти год на передовой. Сегодня десятки медицинских работников получили награды за работу в период пандемии

Система регионального здравоохранения столкнулась с серьезными проблемами - нагрузка на нее выросла почти вдвое. В Калмыкии  были открыты несколько новых инфекционных стационаров, оснащенных самым современным оборудованием. О тех, кто в это непростое время стоит на страже здоровья, в материале нашего корреспондента  Зои Бармагнановой.

Шесть часов на ногах в герметичном защитном костюме - так проходит смена сотрудников инфекционного госпиталя № 3. Комбинезон с капюшоном, бахилы, резиновые сапоги,  две пары перчаток, маска, на которую крепится респиратор. На глазах - специальные очки. Хирург с 28 –летним стажем, а по совместительству, начальник отделения Виктор Оргаев, как и многие здесь, работает на передовой в борьбе  с  COVID-19. На посту – он уже три месяца.

В этом ковидном госпитале пациенты проходят реабилитацию. Это, в основном, люди старшего возраста с проблемами из-за лишнего веса и ряда сопутствующих заболеваний. «Букет» у всех разный, говорят медики Республиканской больницы имени Жемчуева.  Не считаясь с праздничными днями  и выходными, не жалея личного времени, на своём круглосуточном посту и медицинские сестры. Татьяна Дарбакова – в профессии уже 43 года.

За год работы в условиях непримиримой борьбы с новой инфекцией сегодня многие медики получили федеральные, региональные и ведомственные награды и благодарности. Татьяна Дарбакова в их числе. Она - «Отличник здравоохранения». Получает поздравления теперь уже и Заслуженный врач Калмыкии Виктор Оргаев. Труд медиков и тех, кто находится сейчас в «красной» зоне, трудно переоценить.

Всего в списках награждённых 26 медицинских работников. И уже сегодня вместе с коллегами они вновь заступают на свой ответственный пост. 

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