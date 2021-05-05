Центральный хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни» провел большой праздник, посвященный началу Үр сар

Для буддистов это месяц обретения плодов благих деяний. Он начинается завтра, 31 мая. На него приходятся главные события в жизни Будды Шакьямуни, его еще называют “месяцем сто тысячекратного увеличения”. Любая духовная практика или благое действие приносит кармическую заслугу, сила которой в сто тысяч раз больше, чем в другие месяцы года. В месяц Үр Сар благоприятно обходить хурулы, ступы, совершать подношения, начитывать мантры. Подробности у нашего корреспондента Бадмы Харлуевой.

Говорят, что смысл веры не в том,чтобы поселиться на небесах,а в том.чтобы поселить небеса в себе. В Центральном хуруле «Золотая обитель Будды Шакьямуни» считают , что для этого нужно возвращаться к истокам, к тому, что было утеряно за многие годы непростой истории калмыцкого народа.Впервые Центральный хурул решил провести «Эрин һурвн наадн» «Три игрища мужчин» , которые традиционно проводились перед летним праздником Үрс сар, месяца обретения плодов благих деяний.

А начинался праздник с торжественного молебна «Өөрдин орна теңгрин саң» ― «Подношение благовоний защитникам ойратских земель». Молебен проходил на калмыцком языке, Все собравшиеся здесь призывали удачу, счастье и благополучие всем жителям Калмыкии.

Что удивительно, молебен собрал людей самых разных национальностей, для которых он стал возможностью остаться наедине с собой и подумать об общем благе.

А в три игрища входят скачки, национальная борьба, стрельба из лука, это те состязания, в которых одерживал победы сам Будда Шакьямуни, когда еще жил во дворце своего отца.При этом принять участие в игрищах может каждый желающий. В состязании по национальной борьбе приняло участие более ста человек. В двух возрастных группах борцы встретились в четырех весовых категориях.. В соревновании по национальной стрельбе из лука дистанция составила 40 метров. Участникам предоставлялось по 18 выстрелов — 6 серий по 3 выстрела.

А в скачках принимало участие более 20 наездников. Дистанция 21 километр, 7 кругов по три километра, Ситуация была не простая до финиша дошли не все. В итоге победил наездник Эренцен Бузаваев на лошади Форпост, владелец Бадма Буваев из Чилгира Он и получил главный приз –автомашину.И это было главным событием этого большого праздника, который вновь получает прописку в калмыцких степях

И можно с полным правом сказать, что инициатива Центрального хурула получила поддержку у жителей Калмыкии, потому что на этот праздник приехали и жители многих районов республики. Здесь собралось более двух тысяч человек