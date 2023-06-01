Сегодня ЕГЭ по истории сдают почти 500 человек, а физику- 149

На экзамене по этой дисциплине разрешено использовать калькулятор и линейку. Работа включает в себя 30 заданий. А по истории число заданий увеличилось с 19 до 21. Они направлены на проверку знаний фактов истории Великой Отечественной войны, а также школьникам предстоит показать умения сравнивать исторические события. В Элисте организованы два пункта проведения испытания. А 8 июня экзамен по обществознанию.

Кстати, самый востребованный предмет по единому государственному экзамену среди дисциплин по выбору. Его сдают половина выпускников республики.