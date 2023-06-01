4 июня, 16:45
Ход проверки по факту смертельного ДТП в Яшкульском районе взят на контроль прокуратурой, сообщили в надзорном ведомстве
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На место происшествия выезжал прокурор Яшкульского района Александр Бугдаев, которым организована координация деятельности прибывших оперативных служб.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении виновника ДТП.
Надзорным ведомством организовано также проведение проверки, направленной на выявление причин и условий совершения указанного ДТП. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Фото: Прокуратура Республики Калмыкия