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4 июня, 16:45
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Ход проверки по факту смертельного ДТП в Яшкульском районе взят на контроль прокуратурой, сообщили в надзорном ведомстве

Ход проверки по факту смертельного ДТП в Яшкульском районе взят на контроль прокуратурой, сообщили в надзорном ведомстве

На место происшествия выезжал прокурор Яшкульского района Александр Бугдаев, которым организована координация деятельности прибывших оперативных служб.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении виновника ДТП.

Надзорным ведомством организовано также проведение проверки, направленной на выявление причин и условий совершения указанного ДТП. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Фото: Прокуратура Республики Калмыкия

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