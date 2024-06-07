10 июня, 18:53
 27 °C
95,64
88,99
  • 01
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
10 июня, 15:49
НовостиСобытиеПроисшествия

О происшествиях на дорогах республики

О происшествиях на дорогах республики

На минувшей неделе зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых 12 человек получили травмы. Так, 4 июня 57-летний элистинец, управляя автомашиной «ВАЗ-21154», двигаясь по проспекту Чонкушова, совершил наезд на двух пешеходов, среди которых одна несовершеннолетняя, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате они были доставлены в медучреждение.

За указанный период при надзоре за дорожным движением задержано и отстранено от управления 30 нетрезвых водителей. На основании информации, полученной в режиме автоматической фото-, видео фиксации вынесено свыше 7,5 тысяч постановлений об административных правонарушениях. Также в минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции провели рейды, направленные на профилактику аварийности на территории столицы.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия