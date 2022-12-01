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19 апреля, 08:38
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Сегодня доноры республики продолжают подготовку своего организма к сдаче крови в рамках акции посвященной Дню донора, намеченной на 20 апреля

Сегодня доноры республики продолжают подготовку своего организма к сдаче крови в рамках акции посвященной Дню донора, намеченной на 20 апреля

Напомним, что за 3 дня до процедуры нельзя принимать анальгетики и аспирин, а также употреблять алкоголь за 2 дня и курить за час. Накануне же необходимо ограничить прием жирной и жареной пищи.

Отметим, регистрация желающих начнется в 1 корпусе КалмГУ. Первые 70 участников получат ценные подарки. Более подробную информацию можно узнать в телеграм-канале Центра крови Калмыкии.

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