Сегодня доноры республики продолжают подготовку своего организма к сдаче крови в рамках акции посвященной Дню донора, намеченной на 20 апреля

Напомним, что за 3 дня до процедуры нельзя принимать анальгетики и аспирин, а также употреблять алкоголь за 2 дня и курить за час. Накануне же необходимо ограничить прием жирной и жареной пищи.



Отметим, регистрация желающих начнется в 1 корпусе КалмГУ. Первые 70 участников получат ценные подарки. Более подробную информацию можно узнать в телеграм-канале Центра крови Калмыкии.