Калмыкия лидирует в Южном ФО по заполняемости санаториев

Портал бронирования санаториев представил рейтинг российских регионов по загрузке (заполняемости) санаторно-курортных учреждений по итогам прошедшего года.



По данным портала бронирования, в Южном ФО по загруженности санаториев лидируют Калмыкия (47%), Астраханская область (44%) и Краснодарский край (43%). Для сравнения, в целом по стране загрузка санаторно-курортных учреждений в прошлом году составила 45%, что больше, чем 42% в предыдущем году.



Лучше всего в стране заполняются отдыхающими санатории Калининградской области (79%), Ставропольского края (75%) и Республики Алтай (74%). В первой десятке регионов по загруженности туристами санаториев также Мордовия (70%), Алтайский край (67%), Воронежская область (66%), Башкортостан (65%), Карелия (61%), Кемеровская область, Санкт-Петербург и Сахалинская область (все - по 60%). Хуже всего в стране заполняются отдыхающими санатории Дальнего Востока - 35%.



По словам члена Правления Национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, несмотря на увеличение спроса на санаторно-курортный отдых, только 4 человека из каждых 100 жителей страны проводят отпуск в санатории, что может быть недостаточно для сохранения здоровья и роста продолжительности жизни, сообщила пресс-служба портала бронирования санаториев.