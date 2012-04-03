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11 февраля, 14:02
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Сегодня детский образцово-художественный ансамбль «Веснушки» отмечает 10-летие со дня образования

Сегодня детский образцово-художественный ансамбль «Веснушки» отмечает 10-летие со дня образования

Ишкимдг, Чичердг, Думбриби, Русский перепляс - эти танцы стали визитной карточкой юных артистов. В коллективе занимаются дети от трех до 12 лет. Высокое мастерство, яркие костюмы, заряд положительной энергии и хорошего настроения дарят они своим поклонникам. В копилке ребят - многочисленные награды российских и международных конкурсов. А их руководитель Виктория Солодкая не раз отмечена за вклад в поддержку и развитие молодых талантов и сохранение нематериального культурного наследия страны. С каким настроением они встречают десятилетие коллектива, и какие планы на будущее наметили, расскажем в дневном выпуске.

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