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12 февраля, 08:50
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С началом Белого месяца всех буддистов России поздравил Президент

С началом Белого месяца всех буддистов России поздравил Президент

«Этот замечательный праздник, который на протяжении столетий широко и торжественно отмечают представители разных народов нашей страны, символизирует пробуждение природы, наполняет сердца людей радостью и надеждой, вдохновляет на добрые дела.

Важно, что буддийская община России бережно хранит и передаёт из поколения в поколение древние религиозные, духовные традиции предков, их уникальные устои и обычаи, своими самобытными, содержательными просветительскими, благотворительными инициативами обогащает культурную, общественную жизнь нашего многонационального Отечества» - отметил Владимир Путин.

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