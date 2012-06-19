С началом Белого месяца всех буддистов России поздравил Президент

«Этот замечательный праздник, который на протяжении столетий широко и торжественно отмечают представители разных народов нашей страны, символизирует пробуждение природы, наполняет сердца людей радостью и надеждой, вдохновляет на добрые дела.

Важно, что буддийская община России бережно хранит и передаёт из поколения в поколение древние религиозные, духовные традиции предков, их уникальные устои и обычаи, своими самобытными, содержательными просветительскими, благотворительными инициативами обогащает культурную, общественную жизнь нашего многонационального Отечества» - отметил Владимир Путин.