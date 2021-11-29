Сегодня депутаты Элистинского городского собрания шестого созыва утвердили бюджет на трехлетний период

Так, параметры столичной казны на ближайший год составили более 3,5 миллиардов рублей. Дефицит в 2022 году запланирован в объеме свыше 57 миллионов. Главное – бюджет, по-прежнему, социально-направленный -более 60% расходов. Определены и виды экономической деятельности, нуждающиеся в поддержке. В повестке - 12 вопросов. Подробнее в материале нашего корреспондента Зои Бармагнановой.