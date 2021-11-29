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23 декабря, 18:28
НовостиПолитика

Сегодня депутаты Элистинского городского собрания шестого созыва утвердили бюджет на трехлетний период

Сегодня депутаты Элистинского городского собрания шестого созыва утвердили бюджет на трехлетний период

Так, параметры столичной казны на ближайший год составили более 3,5 миллиардов рублей.   Дефицит в 2022 году   запланирован в объеме свыше 57 миллионов.  Главное – бюджет, по-прежнему, социально-направленный -более 60% расходов.  Определены и виды экономической деятельности, нуждающиеся в поддержке. В повестке - 12 вопросов. Подробнее в материале нашего корреспондента Зои Бармагнановой.

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