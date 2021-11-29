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23 декабря, 18:42
НовостиКультура

Калмыцкий государственный театр кукол «Джангар» скоро откроет двери для зрителей

Калмыцкий государственный театр кукол «Джангар» скоро откроет двери для зрителей

Там с 25 декабря начнутся новогодние спектакли для детей. А долгожданное открытие театрального сезона запланировано на январь. 

Как сообщают в  Министерстве культуры и туризма Калмыкии в здании выполнен капитальный ремонт кровли, укреплены фундамент и стены, заменены коммуникации, также появилась пристройка для эвакуации людей из зрительного зала на улицу. Комфортно здесь будет и маломобильным группам населения. Ну а воспринимать происходящее на сцене совсем как в жизни поможет профессиональное светозвуковое оборудование.

Кстати, «Джангар» будет ставить спектакли как для детей, так и для взрослых. 

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