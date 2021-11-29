Калмыцкий государственный театр кукол «Джангар» скоро откроет двери для зрителей

Там с 25 декабря начнутся новогодние спектакли для детей. А долгожданное открытие театрального сезона запланировано на январь.

Как сообщают в Министерстве культуры и туризма Калмыкии в здании выполнен капитальный ремонт кровли, укреплены фундамент и стены, заменены коммуникации, также появилась пристройка для эвакуации людей из зрительного зала на улицу. Комфортно здесь будет и маломобильным группам населения. Ну а воспринимать происходящее на сцене совсем как в жизни поможет профессиональное светозвуковое оборудование.

Кстати, «Джангар» будет ставить спектакли как для детей, так и для взрослых.



