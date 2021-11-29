Сегодня Президент в очном формате ответил на вопросы в ходе XVII ежегодной Пресс-конференции

Как сообщается на сайте Кремля, было аккредитовано около 500 представителей федеральных, региональных и зарубежных СМИ. Среди них и журналисты из Калмыкии. Трансляция велась на федеральных телеканалах, в том числе Россия 1 и Россия 24.

Среди тем, которые были затронуты – экономика. Как отметил Владимир Путин, столкнувшись с вызовами коронавируса и вынужденными ограничениями, российская экономика оказалась более мобильной и готовой к таким шокам, чем многие другие развитые экономики мира. И мы восстановились гораздо быстрее, чем другие страны, указал Путин.

Что касается, борьбы с COVID, то в первую очередь, речь зашла о новом штамме. Как рассказал президент, группа наших специалистов, ученых находится в ЮАР, где и был обнаружен омикрон. Коллективный иммунитет в России составляет 59,4%, сообщил президент. И уточнил, что речь идет как о привитых, так и о переболевших гражданах. А необходимый уровень – 80%. Его планируют достигнуть в конце первого квартала будущего года.

Также Путин заявил, что ВВП в России ожидается на уровне 4,5%. Рост промышленного производства – на уровне 5%. А вот инфляция на уровне 8%, признал президент. Это гораздо больше, чем прогнозировалось, пояснил он. Вместе с тем, Владимир Путин указал, что реальные доходы граждан тоже начинают увеличиваться.

Глава государства обратил внимание, и на темпы строительства: 90 миллионов квадратных метров – впервые такой результат достигнут в новейшей истории России.

Еще одна важная тема – бюджет страны. Он носит социально ориентированный характер, сообщил президент, отвечая на вопросы журналистов. По здравоохранению, если взять расходы из федерального бюджета и систему ОМС, и региональные бюджеты – где-то 1,6-1,7 триллиона. "Рост очевидный", – указал президент. В целом в 2022 году социальные расходы федерального бюджета могут превысить 4 триллиона рублей, добавил Владимир Путин.