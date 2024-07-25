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26 июля, 16:34
НовостиСобытиеЗдравоохранение

Сегодня депутат ГосДумы Бадма Башанкаев находится в Лагани, где встретится с участниками спецоперации

Сегодня депутат ГосДумы Бадма Башанкаев находится в Лагани, где встретится с участниками спецоперации

А накануне он провел обучение по тактической медицине в управление Федеральной службы судебных приставов. На практике показал, как нужно оказывать первую помощь пострадавшим от пулевого ранения или взрыва.

А также подарил сотрудникам специальный рюкзак, в котором есть всё необходимое для того, чтобы незамедлительно остановить кровотечение, обработать увечья и поддержать стабильное состояние раненого до приезда врачей.

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