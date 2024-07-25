Глава Северной Осетии Сергей Меняйло встретился с Рифатом Сабитовым и Тимуром Кусовым

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло встретился с заместителем Генерального директора - руководителем Регионального департамента ВГТРК, председателем Комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифатом Сабитовым и директором филиала ВГТРК ГТРК "Алания", председателем Союза журналистов Северной Осетии, депутатом парламента республики Тимуром Кусовым.

Рифат Сабитов рассказал о проектах ВГТРК в Северной Осетии, в том числе о еженедельной программе "СВОИ". Уже более года в ней освещаются вопросы поддержки участников специальной военной операции и их семей. Речь также шла о высоком доверии телезрителей, радиослушателей и интернет-аудитории каналам ВГТРК. Так, канал "Россия-1", в рамках которого "Алания" включается до 12 раз в день, уверенно лидирует среди всех телеканалов страны. Причем в республике доля аудитории этого СМИ превышает общероссийские показатели. Сергей Меняйло отметил, что для республики очень важны возможности присутствия в федеральном и региональном эфире общероссийских каналов ВГТРК. Он отметил, что республика оказывает ежегодную поддержку североосетинскому филиалу по широкому кругу, вопросов и сотрудничество будет развиваться. Глава сообщил о своем поручении правительству предусмотреть средства в республиканском бюджете на обеспечение бесперебойного вещания национального радио, а также производство аналитических и тематических программ ГТРК "Алания". Рифат Сабитов и Тимур Кусов поблагодарили главу республики за помощь в реализации совместных проектов и рассказали о планах по наращиванию объемов производства при поддержке руководства региона.

Рифат Сабитов также посетил ГТРК "Алания". Встретился с журналистами, рассказал о важности сохранения родного языка. А также сообщил, что радиовещание на осетинском языке будет расширяться. В перспективе это коснется и телевизионных проектов. Заместитель генерального директора - руководитель регионального департамента ВГТРК стал гостем еженедельной программы "СВОИ", посвященной актуальным вопросам СВО и помощи участникам спецоперации. Коснулись ряда важных вопросов. Полное интервью смотрите в программе "СВОИ" в региональном эфире ГТРК "Алания" на телеканале "Россия 24" в понедельник, 29 июля, в 17:30, а также на канале "Кавказ-24".

В рамках рабочей поездки Рифат Сабитов встретился и с председателем Общественной палаты республики Ниной Чиплаковой. Речь шла о работе этого консолидирующего органа гражданского общества и о взаимодействии с федеральной Общественной палатой. Также обсудили возможность проведения в Москве выставки, посвященной 100-летию образования республики. Рифат Сабитов отметил, что особенно важно сегодня видеть перспективы развития медиапространства на территории республики.

Рифат Сабитов, заместитель генерального директора – руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям: "Мы встретились с Главой Республики Северная Осетия-Алания Сергеем Ивановичем Меняйло, обсудили перспективы развития телерадиовещания, новых медиа на территории республики, на базе нашего филиала, ГТРК "Алания". Обсудили вопросы сохранения огромного количества архивных материалов, которые надо оцифровывать, сохраняя историю развития республики с советских времен до нынешнего времени. Это очень интересная работа. Мы встретились с председателем Общественной палаты. Здесь мы обсудили возможность проведения в Москве в рамках празднования 100-летия образования республики в Общественной палате РФ выставки, посвященной это знаменательной дате. Я думаю, что все, что мы наметили, вместе мы реализуем".

Сегодня же Рифат Сабитов выехал в Чеченскую Республику, где состоялся запуск новой телестудии ГТРК "Вайнах", созданной при поддержке ВГТРК и руководства региона.