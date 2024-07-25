Сегодня состоялось 91-е заседание Избиркома Калмыкии

В заседании приняли участие 12 членов комиссии с правом решающего голоса

В рамках подготовки к выборам Главы Республики Калмыкия приняты следующие постановления:

О проведении жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами эфирного времени для проведения предвыборной агитации на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания,

О перечне избирательных участков, на которых при голосовании будут использоваться технические средства подсчета голосов – комплексы обработки избирательных бюллетеней,

О группе контроля за использованием ГАС «Выборы»,

Об отчетных временах сбора информации о ходе голосования с использованием регионального фрагмента ГАС «Выборы»,

О форме избирательного бюллетеня для голосования.

О формах протоколов и сводных таблиц избирательных комиссий.

О графике работы членов Избирательной комиссии Республики Калмыкия с правом решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе, в период подготовки и проведении выборов.

На основании личного заявления Очиров А.Б. досрочно освобожден от обязанностей члена Элистинской территориальной избирательной комиссии Республики Калмыкия с правом решающего голоса до истечения срока его полномочий.