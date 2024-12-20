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21 декабря, 12:53
НовостиСобытие

Сегодня День зимнего солнцестояния — астрономическое событие, которое знаменует собой самый короткий день и самую длинную ночь в году.

Сегодня День зимнего солнцестояния — астрономическое событие, которое знаменует собой самый короткий день и самую длинную ночь в году.

Это время, когда солнце достигает своего наименьшего положения на небосводе, и, несмотря на холод и темноту, этот день всегда ассоциировался с надеждой и возрождением. В древности этот день был одним из ключевых моментов в годовом цикле, наряду с летним солнцестоянием и весенним и осенним равноденствием. Его положение играло сакральную роль в языческих культурах, а четыре главных астрономических события были связаны с важными сельскохозяйственными обрядами: сбором урожая, посевом и прогнозами на будущий урожай. С приходом зимнего солнцестояния люди отмечали начало увеличения светового дня и сокращения ночи. Этот день напоминает нам о цикличности жизни и важности света в нашем существовании.

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