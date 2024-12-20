Скоро Новый год и многие хотят порадовать детей сладкими подарками.

Специалисты Роспотребнадзора советуют быть очень внимательными при их выборе и соблюдать несколько правил, чтобы приобрести вкусные, качественные, а главное, безопасные сладости. В первую очередь их следует покупать в местах организованной торговли - магазинах, супермаркетах и официальных рынках. Выбирая кондитерские изделия необходимо обращать внимание на внешний вид, качество, срок годности, наличие маркировки.