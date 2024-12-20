Проблема вывоза мусора была в числе самых обсуждаемых не только среди жителей, но и власти.

Разговоры об этом накануне рождественских каникул, вновь получили новое звучание. Не последней эта тема была и в ходе диалога главы Калмыкии с жителями региона. Наладить регулярный вывоз бытовых отходов – новая задача для руководства субъектов России. Ее поставил вице – премьер Дмитрий Патрушев. Для повышения результативности мусорной реформы даже сформирован межведомственный штаб.