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21 декабря, 15:38
НовостиСобытиеЭкология

Проблема вывоза мусора была в числе самых обсуждаемых не только среди жителей, но и власти.

Проблема вывоза мусора была в числе самых обсуждаемых не только среди жителей, но и власти.

Разговоры об этом накануне рождественских каникул, вновь получили новое звучание. Не последней эта тема была и в ходе диалога главы Калмыкии с жителями региона. Наладить регулярный вывоз бытовых отходов – новая задача для руководства субъектов России. Ее поставил вице – премьер Дмитрий Патрушев. Для повышения результативности мусорной реформы даже сформирован межведомственный штаб.

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