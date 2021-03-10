Сегодня День защиты Земли

В этом году ему исполняется ровно 50 лет. Эта дата призвана побудить людей быть внимательнее к хрупкой и уязвимой окружающей среде. В честь праздника проводятся различные мероприятия, которые вновь и вновь напоминают нам о том, как легко разрушить природу и как непросто восстановить ее ресурс, что за один час можно нанести такой вред экологии, что возрождать ее придется сотни лет.

30 марта - это призыв защитить мир, гармонию, внести свой вклад в благое дело.

Каждый из нас может поддержать эту идею в рамках субботника, который состоится сегодня в Элисте на территории улицы Хомутникова.