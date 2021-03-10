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30 марта, 09:59
НовостиПолитика

Сегодня состоится очередное заседание Элистинского городского собрания

Сегодня состоится очередное заседание Элистинского городского собрания

Около трехсот обращений граждан поступило депутатам Элистинского городского собрания за прошлый год

 Также за этот период в адрес сити-менеджера направлено более 16 тысяч заявлений. В основном, людей интересуют вопросы ремонта дорог, водоснабжения, выдачи разрешений на строительство, переселения из аварийного жилищного фонда. Итоги работы подведут сегодня на очередном заседании. 

 Во главе угла – бюджет степной столицы. Всего рассмотрят 15 проектов решений. Отчитаются о деятельности и представители контрольно-счетной палаты. О чем еще будут говорить депутаты – расскажем в дневном выпуске "Вести Калмыкия"

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