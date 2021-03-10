Сегодня состоится очередное заседание Элистинского городского собрания

Около трехсот обращений граждан поступило депутатам Элистинского городского собрания за прошлый год

Также за этот период в адрес сити-менеджера направлено более 16 тысяч заявлений. В основном, людей интересуют вопросы ремонта дорог, водоснабжения, выдачи разрешений на строительство, переселения из аварийного жилищного фонда. Итоги работы подведут сегодня на очередном заседании.

Во главе угла – бюджет степной столицы. Всего рассмотрят 15 проектов решений. Отчитаются о деятельности и представители контрольно-счетной палаты. О чем еще будут говорить депутаты – расскажем в дневном выпуске "Вести Калмыкия"