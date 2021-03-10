Действие программы туристского кешбэка будет распространяться и на учащихся средних и высших учебных заведений

Об этом заявил Премьер-министр Михаил Мишустин. По поручению Президента Владимира Путина, Правительство страны также должно к лету увеличить размер кешбэка. Третий этап продажи туров с кешбэком продлится с 18 марта по 15 июня, при этом отправиться в поездку можно до 30 июня включительно.

По условиям программы, турист может получить обратно до 20% стоимости турпакета или размещения в гостинице, но не более 20 тысяч руб. Поехать можно в любой регион страны, в программе участвуют более 3 тысяч гостиниц, туроператоров и агрегаторов услуг.