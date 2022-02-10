Путешествовать по стране снова выгодно

Ростуризм сегодня возобновил продажу туров по России с кешбэком. Это уже шестой этап.

А с 1 мая вновь заработает программа возврата половины стоимости путевки за детский отдых. Какие условия необходимо соблюсти для участия в федеральных программах? И какие маршруты наиболее популярны в Калмыкии - расскажет наш корреспондент Дарья Ганцукова.

Для того, чтобы привлечь больше туристов - нужны новые маршруты. Сейчас у агентов Калмыкии открывается добрая пора к прибыли. На носу Фестиваль тюльпанов. Главное – найти интересные места.

Кое-что для своих отдыхающих готовит команда Надежды Утнасуновой, она – учредитель первого турагентства в республике. Новые путевки ожидают и местных жителей. О потоке отдыхающих, по словам предпринимателя, благодаря кэшбеку можно не беспокоиться.

Свои плюсы в туристической программе есть и для гостиничного бизнеса.

В чем же суть кэшбека? В том, что за купленную поездку от 2 дней возвращается 20% стоимости, в максимум – до 20 тысяч рублей. А по детским путевкам Ростуризмом предусмотрен кэшбек до половины от всей стоимости. Об остальных условиях и сроках программы рассказала руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Жителям Калмыкии осталось лишь решить, где отдохнуть.

А турагенты республики готовятся к приему гостей. Со 2 апреля по 2 мая Калмыкия будет принимать их со всей России. Уже готова месячная программа празднования Фестиваля тюльпанов, в которой примет участие не только столица, но и остальные районы степного края. Не зря ведь, по словам сотрудников наших турфирм, путевки в Калмыкию охотно раскупаются, как ни странно, и без кэшбека.