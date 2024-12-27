11 января, 12:52
 5 °C
105,05
101,91
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
11 января, 12:45
НовостиСобытиеОбщество

В Калмыкии завершилась первая трудовая неделя

В Калмыкии завершилась первая трудовая неделя

2 рабочих дня после длительных новогодних выходных прошли. Все работающие по пятидневке набираются сил и готовятся к следующей неделе. В этом году в феврале и марте не будет длинных выходных, так как праздники выпадают на будние дни.

Следующим большим периодом отдыха для жителей Калмыкии станут майские дни. По решению правительства с 1 по 4 и с 8 по 11 мая объявлены выходными. А летом ожидает ещё 4 дня выходных подряд, с 12 по 15 июня.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия