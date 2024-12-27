В Калмыкии завершилась первая трудовая неделя

2 рабочих дня после длительных новогодних выходных прошли. Все работающие по пятидневке набираются сил и готовятся к следующей неделе. В этом году в феврале и марте не будет длинных выходных, так как праздники выпадают на будние дни.

Следующим большим периодом отдыха для жителей Калмыкии станут майские дни. По решению правительства с 1 по 4 и с 8 по 11 мая объявлены выходными. А летом ожидает ещё 4 дня выходных подряд, с 12 по 15 июня.