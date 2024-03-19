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20 марта, 16:48
Новости

В Сарпинском районе установлен карантин по бешенству животных

В Сарпинском районе установлен карантин по бешенству животных

Причиной введения ограничительных мероприятий стал подтвержденный диагноз бешенства у дикой лисы. Распоряжением Главы Калмыкии Бату Хасикова на территории личного подворья в с. Кануково установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных.

Ветеринарными специалистами Сарпинской районной ветстанции проводится комплекс мероприятий по локализации и ликвидации очага заболевания, сообщила пресс-служба ветеринарии Калмыкии.

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