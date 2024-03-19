20 марта, 16:48
В Сарпинском районе установлен карантин по бешенству животных
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Причиной введения ограничительных мероприятий стал подтвержденный диагноз бешенства у дикой лисы. Распоряжением Главы Калмыкии Бату Хасикова на территории личного подворья в с. Кануково установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных.
Ветеринарными специалистами Сарпинской районной ветстанции проводится комплекс мероприятий по локализации и ликвидации очага заболевания, сообщила пресс-служба ветеринарии Калмыкии.