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7 мая, 12:49
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Сегодня День своего основания празднуют Вооруженные силы России

Сегодня День своего основания празднуют Вооруженные силы России

Их задача обеспечение мира и неприкосновенности граждан и территорий. Они востребованы и в мирное время. Благодаря им, мы чувствуем себя в безопасности. Конечно, Отечество защищают жители России более тысячи лет, но в современном виде оно предстало после распоряжения Президента о создании аппарата в 1992 году.

 Сейчас в составе несколько групп сухопутных войск, воздушно-космические подразделения, военно-морской флот и спецвойска. В каждой из них тысячи уроженцев Калмыкии стоят на страже мира.

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