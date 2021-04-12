Сегодня День своего основания празднуют Вооруженные силы России

Их задача обеспечение мира и неприкосновенности граждан и территорий. Они востребованы и в мирное время. Благодаря им, мы чувствуем себя в безопасности. Конечно, Отечество защищают жители России более тысячи лет, но в современном виде оно предстало после распоряжения Президента о создании аппарата в 1992 году.

Сейчас в составе несколько групп сухопутных войск, воздушно-космические подразделения, военно-морской флот и спецвойска. В каждой из них тысячи уроженцев Калмыкии стоят на страже мира.