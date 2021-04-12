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7 мая, 13:22
НовостиПамять

Сегодня 100 лет бы исполнилось достойному сыну Калмыкии – Сергею Васькину

Сегодня 100 лет бы исполнилось достойному сыну Калмыкии – Сергею Васькину

 Память о ветеране Великой Отечественной войны и первом руководителе калмыцкой Телерадиокомпании хранят его родные, наши коллеги и все жители республики.

На фронт Сергей Санджиевич ушел 19-летним. За 4 года сполна познал весь ужас и всю жестокость войны. Он был среди тех, кто обеспечил Победу в битве под Москвой. Зенитная дивизия, в составе которой он служил, выполняла задачу по противовоздушной обороне.

 С 1967 года стоял у руля Телерадиокомитета -  долгие 18 лет. Тогда было сложное время, время восстановления и возрождения. Но Сергея Санджиевича никогда не пугали трудности. Солдат Победы сохранял бодрость духа до последних дней. Его не стало в ноябре 2013 года, но история его жизни до сих пор служит примером для подражания.

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