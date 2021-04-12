8 мая в 11.30, на телеканале «Россия 1» смотрите премьеру фильма Алексея Денисова «Братья Газдановы. Семеро бессмертных»

Это трагическая история одной осетинской семьи. Она вдохновила поэта Расула Гамзатова на создание бессмертного стихотворения «Журавли». На фронт ушли семеро братьев, ни один не вернулся. Сердце их матери Тассо не выдержало после того, как пришла третья похоронка. А отец Асахмат, хоть и дождался конца войны, но известия о гибели последнего сына, пережить не смог.

Всю жизнь дочь одного из братьев - Мила Доева искала их могилы. В 2013 году ей удалось найти захоронение отца в Новороссийске. Чуть позже место гибели одного дяди. И данные о последних днях жизни еще двоих, защищавших Севастополь. Ныне – из рода Газдановых остались только сама Мила, ее дочь и внучка. Подробности подвигов каждого из братьев удалось найти съемочной группе телеканала «Россия 1».