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15 июня, 12:34
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Сегодня – День создания юннатского движения

Сегодня – День создания юннатского движения

15 июня 1918 года в Москве основана Центральная биостанция юных любителей природы. В советские времена это движение было чрезвычайно популярным. Красные уголки создавали в каждой школе. Сейчас оно вновь обретает популярность. Учитывая существующие экологические проблемы, рост числа животных и растений, попадающих в Красную книгу, важно привить детям уважение к окружающей среде. 

 Этим летом более 350 юных жителей Калмыкии смогут узнать о ней в эколого-биологическом центре. И, возможно, захотят присоединиться к сообществу юннатов. 

 

 

 

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