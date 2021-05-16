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15 июня, 11:50
НовостиБлаготворительность

Добровольцы - герои настоящего времени

Добровольцы - герои настоящего времени

Сегодня на встрече участников и волонтёров Регионального клуба #МыВместе благодарностями Росмолодёжи и профильного министерства региона будут награждены те, кто внес немалый вклад в развитие добровольческого движения в республике и не жалея ни времени, ни сил, помогал всем нуждающимся в помощи. 

Также состоится презентация Международной премии #МыВместе, в которой ребята могут принять участие. Победители, а это могут быть не только волонтеры, но и коммерческие, и некоммерческие организации, журналисты и блогеры, получат гранты до 2,5 миллионов рублей на реализацию своих проектов. Заявки на участие принимаются до 6 июля. 

 

 

 

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