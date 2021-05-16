Добровольцы - герои настоящего времени

Сегодня на встрече участников и волонтёров Регионального клуба #МыВместе благодарностями Росмолодёжи и профильного министерства региона будут награждены те, кто внес немалый вклад в развитие добровольческого движения в республике и не жалея ни времени, ни сил, помогал всем нуждающимся в помощи.

Также состоится презентация Международной премии #МыВместе, в которой ребята могут принять участие. Победители, а это могут быть не только волонтеры, но и коммерческие, и некоммерческие организации, журналисты и блогеры, получат гранты до 2,5 миллионов рублей на реализацию своих проектов. Заявки на участие принимаются до 6 июля.