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10 ноября, 07:17
Новости

Наследию Андрея Джимбиева посвящается

Наследию Андрея Джимбиева посвящается

«Первая весна». Более ста работ поступило от учащихся 8-11 классов на литературный конкурс. Он посвящен наследию поэта, переводчика, журналиста, ветерана Великой Отечественной войны, народного писателя Калмыкии и почетного гражданина республики Андрея Джимбиева. Организаторы мероприятия – кафедра журналистики КалмГУ и региональное отделение Союза журналистов. Участникам предстоит состязаться в двух номинациях: стихотворение собственного сочинения на калмыцком или русском языках и эссе по мотивам творчества народного писателя. Как отмечают члены жюри, конкурс вызвал большой интерес среди школьников. Имена победителей станут известны уже через неделю.

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