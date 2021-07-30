Педагоги школ искусств получат новые меры поддержки

Этот вопрос поднимался в ходе прямой линии Главы Калмыкии Бату Хасикова. И результат не заставил себя долго ждать. Теперь молодые специалисты до 35 лет будут ежемесячно получать дополнительные 3 тысячи рублей. А для одаренных учащихся введены премии в 20 тысяч. Также увеличился призовой фонд республиканского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств»: теперь победитель получит 70 тысяч, за второе место полагается – 50 тысяч, за третье – 30 тысяч.

Кстати, юные таланты продолжают делать успехи. Учащиеся школ искусств Калмыкии и Колледжа имени Чонкушова стали призёрами общероссийского конкурса «Молодые дарования России». Это один из самых престижных творческих состязаний страны, направленный на сохранение и развитие системы художественного образования. По итогам работы ребята из степной республики стали вторыми в номинациях «Народные и национальные инструменты». Еще одно серебро – в категории «Академическое и сольное народное пение».