Боксер из Калмыкии стал призером турнира в Ставропольском крае

В станице Суворовская прошло первенство Центрального совета Федерального спортивного общества профсоюзов "Россия" по боксу. Степной регион представляли воспитанники Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по боксу имени Балзанова. Лучший результат из них показал – Сарман Ожелдыков.



В двух поединках он одержал победу, но уступил в бое за выход в финал. В итоге завоевал бронзовую медаль турнира. Прошедшие соревнования – подготовка перед первенством ЮФО, которое пройдет в конце марта в городе Волгограде.



Фото: РСШОР по боксу имени Балзанова Ц. С.